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快篩陽同確診再擴大 23日起納原民鄉、離島居民
首頁 / 社會

詐團冒署長名行騙 刑事局：檢警調不發英文公文

2022/5/21 14:55
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）彰化張姓民眾日前收到自稱海外快遞公司電郵，其中夾帶偽造警政署長署名的全英文假公文行騙，幸其機警未受騙。刑事局今天提醒民眾，檢警調單位不會製發全英文公文書。

刑事局發布新聞稿表示，上個月獲報彰化張姓民眾遭詐騙，收到自稱海外快遞公司的電子郵件，且內容夾帶偽造警政署長署名的全英文假公文，內容佯稱張姓民眾所寄收貨物夾帶現金遭警政署查獲，需繳交報關費3500英鎊（約新台幣13萬元），否則將沒收貨品。

此外，歹徒還假稱上述費用是源於烏俄戰事，台灣政府欲避免人民資助烏俄戰事而生的費用，幸張姓民眾機警察覺有異，及時詢問警察機關而未受騙。

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刑事局分析指出，詐騙集團隨機發送電子郵件或簡訊，以假冒公務機關詐術誘騙被害人「包裹正在等待送達、出現問題」等為由，要求民眾在期限內進行匯款，且還傳送政府機關「偽造公文」以取信被害人，要求被害人需配合「監管帳戶、補繳稅金或行政費用」等話術，行騙得逞。

刑事局提醒，檢警調等單位不會製發全英文的公文書，也不會以電子郵件寄送公文請民眾繳納相關費用，若有必要會以通知書通知涉案人到案說明或至指定機關繳交款項，呼籲民眾若收到類似詐騙郵件，應先確認寄件者網域及連結網址是否造假，也可撥打110或撥打165反詐騙諮詢專線通報警方派員處理、諮詢。（編輯：方沛清）1110521

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