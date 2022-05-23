娃娃機台男慣竊 臨江夜市現行犯遭逮

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）有竊盜、毒品等多項前科的40歲丁姓男子橫行大台北專偷娃娃機台內零錢，以油壓剪破壞機台鎖頭行竊，每次得手新台幣數千元，近日在臨江夜市犯案時遭警方以現行犯逮捕。

台北市警察局大安分局安和路派出所長楊開琮今天對外表示，大台北地區自4月初起陸續發生有娃娃機台的零錢櫃遭竊案件，轄內也發生3起，經受理後除加強轄內娃娃機店周邊巡邏守望勤務外，也立即成立專案小組查緝。

經追查發現，竊嫌多利用凌晨時娃娃機店無人看管之際，持不明器械破壞機台下方的零錢櫃鎖頭，順利竊走其內零錢，每次得手金額約為5000至6000多元不等，且犯案足跡遍佈台北市多個行政區，甚至連基隆市也有。

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安和路派出所近日凌晨又獲報臨江夜市內有娃娃機店遭竊，犯嫌丁男趁四下無人看管之際，持預藏油壓剪破壞娃娃機台的零錢櫃鎖頭行竊，不料突遭其中1名台主發現犯行，除通知店內其他台主到場幫忙攔阻丁男逃逸，也同步通知警方到場處理。

警方現場成功查扣丁男所竊的4700餘元零錢，且眼尖發現丁男就是橫行大台北地區的娃娃機台慣竊，全案詢後依涉竊盜罪移送台北地檢署偵辦，並擴大清查丁男所涉其他竊案。（編輯：方沛清）1110523