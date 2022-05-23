涉聯手性侵15歲女兒得逞 親媽及男友人皆起訴

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開設補習班的潘姓男子垂涎友人2名親生女兒已久，竟涉和友人聯手設局強行性侵15歲小女兒得逞。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤新北23日電）開設補習班的潘姓男子垂涎友人B女2名親生女兒已久，竟涉和B女聯手設局強行性侵15歲小女兒得逞。新北地檢署今天依強制性交、兒少法等罪嫌起訴潘男與B女。

根據新北地檢署起訴書，潘姓男子為補習班負責人兼班主任，與B女相識已久，從小看著B女的2個女兒長大，還曾在小女兒國中時期幫她補習、準備歷史會考。

檢警調查，潘男多次傳訊和B女討論，要求B女提供機會讓他對小姊妹下手，B女皆附和。

去年12月11日，潘男約15歲小女兒看電影遭拒，B女隨後出面要求小女兒和潘男外出看電影，還將借來的套房鑰匙交給小女兒，稱鑰匙可以給潘男使用。

隔天小女兒不得已和潘男單獨外出看完電影後，潘男將小女兒帶到汽車旅館，在違反其意願下對她性侵得逞，小女兒原想打電話求救，卻因手機故障，只能開啟錄音蒐證。

小女兒向母親求助，B女竟對她說：「這會毀掉潘男家庭」，後來她發現其母與潘男的對話，絕望不已、曾企圖輕生，並將對話紀錄發佈在IG（Instagram）上，導師發現後通報學校，全案才曝光。

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偵查時，潘男坦承有在汽車旅館內撫摸小女兒，但否認性侵，B女亦坦承有跟小女兒確認潘男邀約看電影，且小女兒有跟她說被性侵的事情，否認幫助潘男性侵。

檢方依據小女兒錄音清楚錄下她曾尖叫、多次表示不要等證據，依成年人對少年故意犯強制性交罪、兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌起訴潘男，另依幫助成年人對少年故意犯強制性交等罪嫌起訴B女。（編輯：李錫璋）1110523