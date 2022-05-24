疑野猴誤觸高壓電短路爆炸 電線垂落釀3車追撞

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）新北市新店區北宜路17.5K處今天下午3時許發生高壓電爆炸意外，疑野猴誤觸引起短路，斷裂垂落的電線另造成3輛行經大貨車閃避不及追撞，所幸無人員傷亡，但猴子當場斷氣。

新北市政府警察局新店分局晚間發布簡訊表示，下午3時許接獲多名民眾通報，北宜路17.5公里處傳來爆炸聲響，隨後有電線垂落路面，造成3輛大貨車閃避不及發生連環追撞。

警消獲報到場時，發現車道中間躺了一具猴子屍體，疑因誤觸高壓電而死，柏油路面仍在冒煙，立即灑水降溫，並協助在現場維持交通管制，台電人員晚間6時已移除電線，該路段恢復雙向行駛。

警消表示，事故造成400戶居民停電，工務段人員仍在現場持續施工，復電時間仍有待台灣電力公司進一步公告。（編輯：李錫璋）1110524

新北市警消24日下午接獲多名民眾通報，新店區北宜路17.5公里處傳來爆炸聲響，警消趕抵時柏油路面仍在冒煙，立即灑水降溫。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月24日