漁船載逾噸毒品原料遭攔截 加工後市價估13億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

陳姓船長日前駕駛「誌誠168號」漁船因不明原因駛進新北市金山區磺港漁港，經查緝人員登船檢查，在暗艙內查獲裝有不明物質粉末的機油桶共56桶，涉嫌走私約1118公斤愷他命毒品原料。（基隆地方檢察署提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年5月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆27日電）基隆檢方今天表示，「誌誠168號」漁船涉嫌走私約1118公斤愷他命毒品原料，若經加工成毒品市價粗估約新台幣13億元，全案已將陳姓船長及張姓男子起訴、羈押禁見中。

台灣基隆地方檢察署發布新聞稿指出，陳姓船長駕駛「誌誠168號」漁船，搭載方姓台籍漁工、斐姓外籍漁工於今年3月17日從高雄旗津漁港出港北返，隔日凌晨行駛到彰化外海處時，由陳姓船長以船上無線電設備與不詳運毒集團成員聯絡。

檢方表示，陳姓船長確認身分無誤後，指揮原不知情的方姓台籍漁工、斐姓外籍漁工將運毒集團成員丟包裝有三級丁氧羰基去甲基愷他命的56桶機油桶自海面撈起，搬到船上暗艙內藏放。

檢方指出，3月18日下午，陳姓船長駕駛「誌誠168號」漁船因不明原因駛進新北市金山區磺港漁港，經查緝人員登船檢查，在暗艙內查獲裝有不明物質粉末的機油桶共56桶，並在磺港漁港附近發現張姓駕駛貨車等候接應運送。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經查緝人員以拉曼光譜分析法檢驗56桶機油桶內粉末成分，確認不明粉末為第4級毒品先驅原料三級丁氧羰基去甲基愷他命無誤完畢後，將陳姓船長、方姓台籍漁工及斐姓外籍漁工以現行犯當場逮捕，並拘提張姓駕駛到案，扣得第4級毒品先驅原料三級丁氧羰基去甲基愷他命56包（共計毛重約1228公斤，總計淨重約1118公斤）。

檢方表示，這起案件所查獲的毒品先驅原料若加工後可製成約650公斤第3級毒品愷他命，市價粗估約13億元。（編輯：戴光育）1110527