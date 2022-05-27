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首頁 / 社會

男遷怒女友寵物破壞感情 打死鸚鵡判拘役40天

2022/5/27 13:19（5/27 13:51 更新）
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54歲陳姓男子與67歲鄭姓女友同居，認為女方飼養的金太陽鸚鵡破壞兩人感情，遷怒鸚鵡在自家住處徒手毆打鸚鵡致死，台灣橋頭地方法院依違反動物保護法、毀損等罪判處拘役40天，併科新台幣20萬元罰金。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月27日
54歲陳姓男子與67歲鄭姓女友同居，認為女方飼養的金太陽鸚鵡破壞兩人感情，遷怒鸚鵡在自家住處徒手毆打鸚鵡致死，台灣橋頭地方法院依違反動物保護法、毀損等罪判處拘役40天，併科新台幣20萬元罰金。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月27日
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（中央社記者洪學廣高雄27日電）陳姓男子認為同居鄭姓女友養的金太陽鸚鵡破壞兩人感情，遷怒鸚鵡毆打致死，台灣橋頭地方法院依違反動物保護法、毀損等罪判處拘役40天，併科新台幣20萬元罰金；可上訴。

法官審酌陳姓男子僅因認為鸚鵡破壞兩人感情，卻不循理性途徑溝通解決，反而遷怒鸚鵡傷害致死，犯後雖坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可，但截至目前未和鄭姓女子達成和解，判處拘役40天，併科20萬元罰金，而拘役如易科罰金，以1000元折算1日。

判決指出，54歲陳姓男子與67歲鄭姓女友同居，但認為女方飼養的金太陽鸚鵡破壞兩人感情，去年6月24日遷怒鸚鵡，在自家住處徒手毆打鸚鵡致死，鄭姓女子發現後氣得報警。

警方表示，陳姓男子與鄭姓女子當時吵架，陳姓男子一氣之下遷怒鸚鵡。（編輯：李明宗）1110527

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