基隆「大麥」麥當勞愛三店熄燈 民眾排隊購餐留念

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基隆市麥當勞愛三店29日晚間結束營業，消息一出，吸引許多民眾前往排隊購餐，也有不少民眾在店外拍照留念。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月29日

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市麥當勞愛三店今天晚間結束營業，李姓男子清晨5時許前往購餐途中與王姓少年發生擦撞，雙方發生口角，李男持折疊刀劃傷王姓少年左手臂，警方逮捕李男等3人送辦。

基隆市區有2間麥當勞，經營30多年的愛三店，市民慣稱為「大麥」，另一間信一店則為「小麥」，愛三店在門口貼出公告，「各位親愛的好鄰居，我們即將於29日晚間8時結束營業，謝謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持基隆區域的麥當勞」。

愛三店晚間熄燈消息一出，吸引許多民眾前往排隊購餐，也有不少民眾在店外拍照留念，有民眾在臉書Facebook社團留言說，這是他小時候滿滿的回憶，現在竟然要關了，這間麥當勞還是大地標，也有人說，「大麥」是當初少男、少女約會，等待彼此的最佳場所。

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警方初步調查，30多歲李姓男子，清晨5時許和2名友人相約前往愛三店消費，途經仁三、愛三路口時與王姓少年發生擦撞，王姓少年指責對方「撞到人不用道歉嗎」便揮拳攻擊對方，李男見狀拿出折疊刀劃傷王姓少年左手臂當場濺血。

救護人員到場初步檢視傷口，約為5公分切刀傷，初步包紮後送醫救治，警方隨後在附近愛三路一間夾娃娃機店逮捕李男等3人，詢後依聚眾鬥毆、傷害罪移送基隆地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110529