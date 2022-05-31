泰籍移工遭疑偷襪子刺殺同鄉命案 二審仍判15年

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（中央社記者劉世怡台北31日電）桃園市新屋區某公司宿舍發生移工刺死同鄉命案，泰國籍男子阿塔在曬衣間不滿遭同鄉西瓦懷疑偷襪子而爭執，阿塔持刀刺死西瓦，一審判阿塔15年。二審今天駁回上訴，還可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，PENSAWAT DAEW（中文名:阿塔） 與NAMPRASIT SIWA（中文名:西瓦）同為某公司所聘僱的泰國籍移工，居住於新屋區宿舍。

判決指出，阿塔於去年5月9日晚間8時許，在宿舍曬衣間內，因遭西瓦懷疑竊取襪子而發生口角爭執後，回房拿水果刀返回曬衣間，雙方又再起爭執，阿塔持刀刺西瓦左胸、頸部等，再與西瓦扭打；其他移工見狀將雙方拉開，西瓦因傷重失血倒臥地面，經送醫救治仍不治。

一審依殺人罪判阿塔15年徒刑，於刑後驅逐出境；經上訴，二審由高院審理，阿塔否認有殺人故意。

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二審考量，阿塔行兇，其中1刀刺穿西瓦心臟及左肺，導致大量出血及血胸而死亡。阿塔預藏水果刀，再刺向被害人左胸，刺擊動作迅速，毫無猶豫遲疑的情形，且捅刺第1刀深達約14公分，幾近刀刃長度，又深達肺臟及心臟，足認下手兇猛，應認有殺人故意。

二審認為，阿塔只因對方懷疑竊取襪子發生口角，就持刀刺擊被害人，造成年僅25歲被害人死亡，使被害人家屬痛失至親，犯罪所生危害嚴重，且至今未與被害人家屬達成和解等，原審判決15年，並無違誤，駁回上訴，還可上訴。（編輯：李亨山）1110531