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毒品犯開車衝撞員警 士檢起訴妨害公務罪

2022/5/31 16:44
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（中央社記者蕭博文台北31日電）吳姓毒品案通緝犯遇警攔查，因為不想執行觀察、勒戒，竟駕車將員警撞飛。士林地方檢察署日前偵結，依妨害公務罪嫌起訴吳男，毒品罪嫌則另案偵辦。

士林地檢署起訴指出，吳姓男子因施用毒品，遭檢察官聲請觀察、勒戒獲准；吳男拒不到案，今年3月18日遭檢察官發布通緝。

3月29日晚間，吳姓男子駕車行經新北市汐止區大同路2段103巷口時，遭新北市警察局汐止分局汐止派出所員警發現；員警鳴笛示意吳男停車靠邊受檢，吳男卻先倒車再往前衝撞員警。

派出所的吳姓員警因為站在車前，遭吳姓通緝犯撞飛後趴在引擎蓋上，另名員警趕緊把吳姓員警拖下車，並通報警力支援，最後以優勢警力當場逮捕吳姓通緝犯。

警方當場在吳男車內查扣第二級毒品安非他命、新台幣23萬4000元等贓證物，依違反毒品危害防制條例及妨害公務等罪移送地檢署偵辦。

吳男辯稱，因為不想這麼快就去觀察、勒戒，看到警方上前攔查才倒車左轉欲離開現場。

檢察官認為，吳男涉犯刑法的妨害公務執行罪，且吳男108年間才因毒品案執行完畢，5年內又故意犯本案，建請法院以累犯論處，並加重其刑。（編輯：張銘坤）1110531

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