中泰賓館創辦人二房欠稅案 4筆土地將3度拍賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北31日電）行政執行署台北分署今天說，中泰賓館創辦人林國長二房有多筆遺產，但遺囑執行人未納稅，欠稅2.2億餘元；遺產中的4筆土地將於6月7日進行第3次拍賣，底價近2.5億元。

林國長在民國50年代成立當時台灣最大的麵粉廠，並且創建當時名聞一時的中泰賓館，其二房為林朱佩芳。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，6月7日下午3時將舉辦123聯合拍賣會，拍賣林國長二房遺產中位於新北市新店地區的4筆土地。

新聞稿指出，這4筆土地面積合計約414坪，均為第四種住宅區用地，現做為道路使用；此次為第3次拍賣，分4標拍賣，各標底價合計近新台幣2億5000萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北分署表示，本次拍賣會另有多達83筆土地進行拍賣，均屬投資、自用兩相宜物件，另考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，本次不動產拍賣限採通訊投標，有意投標的民眾請特別注意。

台北分署並提醒，本次拍賣會的動產拍賣將改於上午10時開始，當天有多件知名珠寶商翁記珠寶的項鍊、耳環、戒指，另有12筆商標將進行拍賣，其中4筆為國內著名音響公司雅瑟音響所有，歡迎民眾參與競標。（編輯：李亨山）1110531