參與寶和會擄走勒贖紅景天主嫌 小弟判賠40萬

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（中央社記者沈佩瑤新北31日電）寶和會幫眾涉擄走勒贖紅景天詐騙案主嫌謝姓男子，謝男提出求償後與多數被告各以60萬、80萬不等和解，參與拘禁的黃姓男子因未和解，新北地院今天判處他需賠償40萬元，可上訴。

知名網紅「館長」陳之漢遭槍擊案外案，檢警追查發現涉籌劃槍擊案的寶和會另還涉嫌綁票紅景天吸金案主嫌謝姓男子並要求贖金，囚禁謝男2個月餘，遭通緝10年又被綁票的謝男一度在囚禁期間服藥自殺未遂，籌措千萬元交予寶和會後獲釋。

根據新北地方法院判決書，謝姓男子提訴指出，寶和會施姓幹部等人得知他是紅景天吸金案通緝要犯，認為他遭通緝且身懷鉅款，就算被擄勒贖也不敢聲張，決定動員寶和會內分子，在民國108年7月間將他綁架至新北市深坑區某處。

施姓幹部並交代黃姓男子等人在外看守拘禁被告，期間還不時恐嚇謝男，「有人要你一手一腳，要保全就要拿新台幣5000萬元出來」等語。

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謝男主張，他因不堪壓力在遭關押近1週後企圖輕生，對方發現後還動粗打人，他後來以手機陸續向友人商借贖款，籌得現金320萬元，對方仍不滿意，把他押到飯店繼續拘禁，他最後措籌到現金660萬元及面額共計300萬元3張支票才獲釋。

判決書指出，寶和會施姓幹部、柯姓、陳姓、劉姓、許姓等人去年間以各80萬元與被害者和解，同案秦姓被告則賠償60萬元，黃男因未到庭，審判長今天判處他需賠償30萬賠償金及10萬精神撫慰金。（編輯：張銘坤）1110531