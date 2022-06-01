跟騷法上路 北市警首創跟騷即時通助力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北1日電）跟蹤騷擾防制法今天上路，台北市警察局婦幼警察隊首創推LINE「台北市跟騷即時通」，提供前線員警跟騷案件諮詢及宣導，並協助、提醒員警妥處跟騷案件，發揮預防及防制效果。

婦幼隊今天發布新聞稿表示，因應跟騷法今天起施行，特別率全國之先於LINE通訊軟體社群功能首創「台北市跟騷即時通」，讓員警執勤中遇有跟騷案件疑義時，能即時利用社群對話功能「打電話問功夫」，由婦幼隊輪值24小時在線回應、立即協處，確保案件不漏接。

「台北市跟騷即時通」內建跟騷常見問題及宣導資料供使用者索引，婦幼隊說，除提供第一線員警跟騷案件諮詢及宣導外，也協助、提醒員警妥處跟騷案件，發揮最大預防及防制效果。

婦幼隊提醒，民眾若遇到跟蹤騷擾情形，可利用北市警政APP內建「求救鈴、跑馬燈」功能警示對方，這是參考日本警方防癡漢措施所設計，使用者能透過警笛聲嚇阻行為人；或在不驚動行為人、無法出聲情況下，以警示跑馬燈方式通知周邊的人協助報案。

另，民眾遭遇跟騷時，若害怕激怒跟蹤者、不想正面衝突或不想被對方發現時，婦幼隊也提供便捷蒐證技巧，民眾可透過手機拍照自動記錄時間、GPS座標功能，藉此記錄遭跟騷過程，以免過於緊張而忘記案發時間地點等重要關鍵。

婦幼隊說，照片不需要直接拍攝行為人，目的是記錄下時間跟地點，以利警方後續追查、調閱監視器。（編輯：屈享平）1110601