越南男移工涉9刀殺妻致死 一審開庭認罪

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（中央社記者蕭博文台北1日電）越南籍范姓男子懷疑劉姓妻子外遇，去年11月間持水果刀朝妻子肩頸、胸部刺殺9刀，導致妻子大量出血，當場死亡。士林地院今天開庭審理，范姓男子當庭認罪。

士林地檢署起訴書指出，范姓男子與劉姓女子是越南籍移工夫妻，范男懷疑劉女外遇，兩人去年11月23日晚間在新北市汐止區發生爭執，經同事勸阻，轉往福德一路某巷弄的貨櫃屋持續爭吵。

范姓男子先持菜刀要求妻子與外遇男子斷絕關係，一旁的同事見狀趁隙拿走菜刀；但范姓男子仍與妻子激烈爭吵，另持貨櫃屋內水果刀朝妻子肩頸、胸部刺殺9刀，導致妻子大量出血，當場死亡。

范男犯後逃回宿舍藏匿，警方據報前往追緝，范男還持刀割傷自己頸部，經警送醫治療脫離險境，遭警方逕行拘提到案；檢察官認定范男涉犯殺人罪嫌重大，依法起訴。

士林地方法院今天開庭審理，提訊在押的范姓男子，並傳訊案發在場的2名移工作證；2名移工證稱，案發時范男還透過手機與自己父母及岳父母三方視訊，不待視訊結束就突然持刀刺殺妻子。

范姓男子則當庭認罪，法官諭知全案候核辦。（編輯：李亨山）1110601