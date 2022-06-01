高市三線一督察酒駕自撞 記大過降職懲處並究責

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄三線一張姓督察5月30日晚間駕車自撞路旁安全島，酒測值1.0毫克，遭依公共危險罪送辦。高雄市警察局長黃明昭相當憤怒，對他記1大過降調一般專員，追究相關人員監督責任。

高雄市政府警察局晚間召開記者會說明，張員30日晚間近11時跟朋友在海產熱炒店喝完酒後，獨自開車行經仁武區和平路二段自撞路旁安全島，但因有民眾發現他走路搖搖晃晃報警，警方到場實施酒測，酒測值達1.0毫克，全案依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

黃明昭獲悉後相當氣憤，經調閱張員飲酒場所監視器影像為一般提供酒類飲品的海產熱炒店，並非不妥當場所；另與張員同桌共飲人士是警友會顧問及協勤民力，均為正當職業人士，非特定對象或具警察身分。

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市警局指出，張員身為督察人員竟未能以身作則，知法違法，犯下「警察不可饒恕酒駕行為」，顯已不適任督察工作，除依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，將張員記1大過懲處，並降調為一般專員職務外，年終考績將考列丙等重懲，追究相關人員考核監督責任，以示對酒駕員警絕不寬貸。

市警局對張員酒駕行為深表痛惡，依規定重懲，將持續利用各項集會，加強宣導防制員警酒後駕車相關規定，以及員警酒後駕車切身案例；另提升風紀探查工作強度，以防杜員警酒駕及勤務前（中）飲酒情事，展現整飭風紀決心，達成「員警酒駕零容忍」目標。（編輯：陳仁華）1110601