台南救護車與自小客擦撞側翻 3人受傷送醫

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府消防局仁德分隊救護車今天上午前往歸仁區執行民眾急病救護途中，在歸仁區高鐵橋下與1輛自小客車發生擦撞後側翻，車上2名消防人員及1名自小客車女性乘客受傷送醫。

台南市政府消防局發布新聞稿指出，仁德分隊救護車於上午11時許接獲勤務指揮中心指派，前往歸仁區大廟六街執行民眾急病OHCA（到院前心肺功能停止）救護勤務，途中於11時19分經過歸仁區中山路三段高鐵橋下，與1輛自小客車擦撞後側翻。

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台南市消防局指出，勤務中心獲報後派遣歸仁中隊及歸仁分隊車組，與崇善分隊救護車前往車禍現場協助，另派遣後甲分隊救護車執行歸仁區民眾急病救護勤務，期間並持續線上指導患者家屬實施心肺復甦術。

台南市消防局指出，救護車與自小客車擦撞事故現場經初步檢傷，救護車男性駕駛有左手臂疼痛，頭暈情形，男性副駕駛雙手臂擦傷、撕裂傷，安排2人送往成大醫院治療。自小客車駕駛未受傷，坐副駕駛座的29歲女性有左眉2公分撕裂傷，安排送往台南市立醫院治療。（編輯：謝雅竹）1110605