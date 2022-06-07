桃園確診童意識不清 父攔截警車幫開道送醫

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桃園市林姓男子的4歲、2歲孩子確診COVID-19，因血氧濃度過低意識模糊，致電119卻被告知要等1個小時才有專用救護車，林男怕小孩等不及，自行開車、在路邊攔截警車協助，護送小孩至桃園醫院急診室。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年6月7日

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市一名林姓男子的4歲、2歲孩子確診，因血氧濃度過低意識模糊，致電119卻被告知要等1個小時才有專用救護車，林男只得自行開車、在路邊攔截警車協助，將孩子送至醫院治療。

桃園市政府警察局八德分局今天發布新聞稿表示，八德派出所巡佐何恩維、警員林晉瑋、警員簡永承於2日中午11時許執勤結束後，行經介壽路二段停等紅燈時，被一旁駕駛自小客車的林姓男子攔下。

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警方轉述林男表示，他4歲及2歲的孩子確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因血氧濃度過低、意識模糊，但撥打119後卻被告知確診人數太多，專用救護車約1小時才能抵達，他怕小孩等不及，乾脆自己開車載小孩、老婆前往衛生福利部桃園醫院就診，但因車多怕延誤，需要警方協助。

警方表示，當員警得知小孩有意識不清的狀況後，為避免延誤就醫造成小孩生命危險，立即通報勤務指揮中心，並駕駛巡邏車一路開啟警示燈、鳴警報器，協助林姓男子開道，護送小孩至桃園醫院急診室；送醫過程約8分鐘，小孩經就醫後並無大礙，目前留院觀察中。（編輯：李錫璋）1110607