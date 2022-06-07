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集郵社遭搶萬元現鈔 警逮捕1男並查獲空氣槍

2022/6/7 20:06
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（中央社記者趙麗妍台中7日）52歲陳姓男子今天下午持槍闖入台中市沙鹿區一家集郵社搶走新台幣1萬多元現鈔，警方調閱監視器追查，4小時內在陳男住處將他逮捕，同時查獲空氣槍一把，訊後依法偵辦。

台中市沙鹿區一家集郵社今天下午3時遭人手持疑似槍枝物品闖入，搶奪約新台幣1萬元現金，歹徒隨後奪門而出，過程大約1分鐘，警方調閱監視器掌握歹徒使用的交通工具，全面追查。

台中市清水警分局進一步調查，歹徒一人騎機車，身穿連帽衣服、戴口罩，手持一把疑似槍枝，一進門抵住被害人的肩膀，要求交出身上財物，過程不到1分鐘。雖然被害者表示不認識歹徒，但遭搶的集郵社地處偏僻，警方不排除熟人所為。

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警方鑑識小組現場採證，同時調閱附近監視器，掌握犯嫌所使用的交通工具，警方發現，犯嫌犯案前，先將機車的車牌卸下，並穿著有帽子的衣服，犯案後，騎機車逃離現場，在路邊將車牌裝上，再次變裝，企圖躲避追緝。

警方在下午6時20分，在沙鹿區中山路陳姓男子住處，將他逮捕到案，現場查獲一把作案用的空氣槍，隨後將陳男帶回警局詢問，釐清案情。（編輯：卞金峰）1110607

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