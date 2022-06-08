7歲童獨自戲水溺斃 安親班老闆娘判6月定讞

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（中央社記者蕭博文台北8日電）苗栗縣劉姓安親班老闆娘帶學童到游泳館戲水後逕自離去，導致7歲男童在無人照看下於成人池溺水，送醫不治。二審依過失致死罪判劉女6月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，劉女配偶為苗栗縣一家安親班的負責人，劉女平日從事雜務、行政等工作；民國108年5月3日下午，劉女帶7名兒童前往游泳館戲水，負有管理、保護、照顧之責，卻在拍照後自行離去訪友。

劉女任由兒童自行在兒童池戲水，但身高僅120公分的7歲徐姓男童在沒有配戴臂圈且無家長或老師陪同的情形下，自行到成人池戲水，下水不久即溺水掙扎，經救生人員送醫急救後不治死亡。

一審苗栗地方法院依過失致死罪判處劉女有期徒刑8月，楊姓、蔡姓救生員因疏於注意也各被判刑4月並緩刑（未上訴二審而確定）。

案經劉女上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。二審認為，劉女僅口頭告誡徐姓男童只能在兒童池戲水，未在泳池旁照看戒護，導致本件憾事發生，但考量劉女在二審終於坦承過失，並審酌過失程度後，改判刑6月，得易科罰金。

檢察官、劉女均不服二審判決，提起上訴，但最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前予以駁回，全案確定。（編輯：張銘坤）1110608