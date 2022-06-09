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自小客追撞重機轎車 肇事駕駛棄車逃離送辦

2022/6/9 12:28
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（中央社記者吳哲豪南投9日電）南投埔里鎮中山路日前發生肇事逃逸案，1輛自小客車先追撞前方重型機車，又撞上停在路邊的轎車，肇事駕駛與同車友人將車丟在現場離開，警方循線找到駕駛楊男，移送南投檢方偵辦。

南投縣警察局埔里分局今天發布新聞指出，南投埔里鎮中山路3段與水裡巷口日前發生肇事逃逸案，1輛自小客車突然失控追撞前方重型機車，又撞上停放在路邊的賓士轎車，重型機車被撞後，騎乘機車的1對情侶摔車受傷，賓士車則車身凹陷。

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警方表示，自小客車肇事後，車上2名男子棄車徒步離開現場，員警循線以車追人，發現自小客車車主為徐姓女子，與監視器畫面不符，經調查後確認開車的是徐女友人楊男，楊男到案時供稱，發生車禍後很緊張，與同車友人徒步離開，友人再打電話請人開車載他們離開。

警方指出，楊男酒測值為零，訊後依刑法肇事逃逸罪將楊男移送台灣南投地檢署偵辦。至於楊男同車友人，警方另將傳喚。（編輯：謝雅竹）1110609

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