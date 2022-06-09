懲戒案二審開庭 石木欽疑因確診請病假未到

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（中央社記者林長順台北9日電）前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年，監察院提起上訴。懲戒法院二審今天開庭，石木欽疑因確診請病假未到。

石木欽被控自民國86年7月22日至106年間長期與涉訟當事人翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司案期間所委任的律師在場時均未迴避，並提供法律意見。石木欽另被控不當以其妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安公司、聯亞公司股票獲取利益。

監察院於109年8月間彈劾石木欽，並移送懲戒法院職務法庭審理。職務法庭認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年，約新台幣354萬餘元。101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。

監察院、石木欽均不服，提起上訴。懲戒法院職務法庭由審判長法官李伯道（懲戒法院院長）、陪席法官吳三龍（懲戒法院法官）、陪席法官王梅英（最高法院法官）、陪席法官帥嘉寶（最高行政法院庭長）、受命法官林瑞斌（最高法院法官）組成合議庭審理。

法官林瑞斌今天召開準備程序庭，石木欽請病假未到庭，委任李姓律師到庭，監察院也派律師及代表出庭。

法官在庭訊時整理爭點，包括本案行使懲戒的起算點為何？石木欽行為若跨越101年7月6日法官法施行日，是否全部應視為1懲戒處分或分別適用？監察院彈劾程序是否合法？第一審判決有無違反比例原則？

法官表示，本案將徵求學者專家意見，邀請兩造提出學者專家建議名單，將擇期召開言詞辯論庭。（編輯：張銘坤）1110609