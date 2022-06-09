男隱瞞病史參加山徑路跑亡 二審判活動廠商免賠

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（中央社記者劉世怡台北9日電）吳姓男子4年前參加山徑路跑活動時，不舒服求救，活動廠商尋獲他送醫仍身亡，家屬向廠商提告求償。二審日前認定吳男隱瞞心臟病史，執意參加路跑，家屬求償無理，判廠商免賠。

二審台灣高等法院判決指出，吳姓男跑者的家屬提告主張，廠商於民國107年5月間在新北市三峽區舉辦「野獸山徑」路跑活動，應就參與者身心及自然環境的衝擊影響，訂定妥適因應措施，但疏未注意。

家屬主張，吳姓男子參加路跑活動25公里組，於當天路跑時，以通訊軟體LINE告知工作人員「不舒服」、「心跳一直很高」等語，廠商卻遲至1個半小時後才尋獲吳男並提供救護，導致吳男已無呼吸心跳而不幸身亡。

家屬還說，廠商已多年舉辦路跑活動，卻未遵守注意事項規定，未提供當時科技或專業水準可合理期待的安全性，最終造成吳男妻子及2名女兒痛失親人，請求依民法及消保法等規定，廠商應賠償新台幣逾300萬元。

一審判家屬敗訴，家屬不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理，二審日前仍判家屬敗訴，廠商免賠，全案還可上訴。

二審指出，廠商未制訂緊急救護應變計畫，雖然違反注意事項規定，但吳男患有心臟病與心臟病衰竭病史，本應不適合參加此路跑活動，卻隱瞞病史，並簽署參賽同意書，執意參加路跑活動，導致發生本件事故。

二審認為，吳男死亡與廠商未制訂緊急救護應變計畫之間，並沒有相當因果關係，吳男家屬求償並無理由。

二審指出，此路跑活動屬於體能高難度的挑戰，參與賽事存在醫療風險，可能包括重度受傷或死亡，此路跑對於參賽跑者安全確實具有危險性，且教育部體育署為維護路跑活動參與者的安全，依職權訂定行政指導，僅作為各界辦理路跑活動指引。（編輯：張銘坤）1110609