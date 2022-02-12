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鐵人三項國手選拔排名賽 張團畯稱王張嘉家封后

2022/2/12 13:08
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（中央社記者盧太城台東縣12日電）2022年首場鐵人三項國手選拔賽，今天在台東活水湖進行，鐵人三項賽好手張團畯和張嘉家，分別拿下男女全程的菁英男、女子組冠軍。

另外，台灣年輕小將U23男子冠軍潘子易表現也十分出色，僅以1分多之差屈居男子組第二，象徵台灣鐵人的世代交替維持相當不錯，各組選拔2名選手，成為參加亞洲盃菁英組及U19、U15培訓選手。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這次競賽控管參賽選手85名。今天上午7時30分開跑，菁英男子組選手先游活水湖1500公尺，再沿台東大堤防汛道路騎自行車40公里、活水湖道路路跑10公里，共計51.5公里。另外，U19、U15則是游活水湖750公尺，再騎自行車20公里、路跑5公里。

台灣鐵人三項年輕小將潘子易一下水就取得領先；不過，有鐵人一哥之稱的張團畯，隨後在自由車就超越取得領先，最終以1小時50分11秒奪冠，潘子易則以1小時51分2秒屈居亞軍，第3名為王威凱，成績1小時53分13秒。

女子菁英部分，「張家班」大姊張嘉家雖然在一開始游泳落後於黃于嫣，但在自由車項目就取得領先，不過，兩人咬得相當緊，最終張嘉家以2小時07分05秒封后、黃于嫣成績為2小時07分53秒，第3名張綺文2小時11分17秒。

中華民國鐵人三項協會理事長劉玉峯對成績相當欣慰。他說，這次台灣鐵人三項的新舊選手都有很不錯表現，估計未來鐵人三項國手將出現新舊並立互相競爭的狀態，台灣在亞運史上的首面鐵人三項獎牌指日可待。

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劉玉峯表示，台灣年輕小將潘家兄妹潘子易、潘昱婷表現相當傑出，他們是從8歲開始就從小鐵人練起，也為「十年磨一劍」下了最好的註解，台灣鐵人三項世代交替後有傳人。

台東縣體育會理事長陳銘風表示，這次選拔賽達標的36名選手，將取得代表台灣參加包括亞洲盃、世界大學錦標賽等6項國際賽事的國手資格，未來在國際的賽場上，代表的不僅是個人，同時也代表國家，選手將用實力讓世界看見台灣。（編輯：謝雅竹）1110212

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