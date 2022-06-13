莊豐安蘇澤峰涉共同詐欺判刑1年5月 2人將上訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市正副議長莊豐安、蘇澤峰被控涉及共同詐欺罪被起訴，嘉義地方法院今天宣判，均判處1年5個月徒刑，2人都表示會上訴；另仲介、代書等3人均被判2年徒刑。全案可上訴。

莊豐安強調自己是無罪，他說，因不清楚判決有罪的相關理由，待收到判決書與律師討論細節後，再提出上訴，捍衛清白。

蘇澤峰強調，絕無涉及超貸問題，當初因疏忽未完全了解建商及仲介辦理貸款過程，而被檢方認為有共同詐欺行為起訴；目前房貸款項全部都結清，也無欠款，因此應無詐欺行為，待收到判決書，將上訴到底。

嘉義地院庭長兼發言人周俞宏告訴中央社記者，莊豐安、蘇澤峰與代書劉男及從事不動產開發與買賣業務的黃男、陳女均否認犯行，惟依鹿草農會陳姓員工等證人證詞，農會核貸金額原則上不超過實際買賣價金的8成，何況本案均超過實際買賣價金。

周俞宏指出，莊豐安等5人互有對其他人不利的證詞，向鹿草農會申貸時提出的買賣契約價金，與實價登錄的買賣價金不符；從貸款的金流，發現不動產開發公司有將超過實際買賣價金的部分，退還給買受人。

周俞宏表示，莊豐安、蘇澤峰向鹿草農會申貸的日期先後不同，但提出申貸的買賣契約書中，除地段、地號、建號、買受人等不同外，其餘格式、內容、字體均相同，顯然為同1人所製作，且2人大多證稱是代書劉男所製作。

周俞宏說，莊豐安等5人所為，應從較重的3人以上共同詐欺取財罪處斷。莊豐安、蘇澤峰所超貸的金額各為數百萬元，為犯罪所得，且本案耗費相當多司法資源，並考量犯後態度、是否有依規定償還貸款或按時繳交貸款等情形，而為本案量刑依據。

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判決書指出，蘇澤峰於民國106年2月間以新台幣1500萬元購買一處房地，並與仲介、代書共同製作3200萬元虛偽買賣契約書，先向鹿草農會申請1500萬元房貸，後續分別再向農會貸得500萬元、100萬元貸款，計貸得2100萬元。

判決書表示，莊豐安於106年3月間也以1500萬元購買蘇澤峰同路段的一處房地，並與仲介、代書共同製作3300萬元虛偽買賣契約書後，由莊豐安於106年3月間持不實契約向鹿草農會申請1950萬元房貸，並貸款成功。（編輯：陳仁華）1110613