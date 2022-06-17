北市萬華槍擊案 吳姓角頭交保、3嫌羈押禁見

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（中央社記者林長順台北17日電）台北市萬華區某開發公司4月遭人槍擊，檢警循線追查疑為因債務糾紛而引發的多起刑案，昨天逮捕背後操控的吳姓角頭等11人。北檢複訊後諭令吳男100萬元交保，聲押3人獲准。

萬華區一家開發公司4月27日凌晨遭人槍擊恐嚇，槍手林姓男子犯案後雖自行到大同分局投案，但供述內容多所隱瞞，疑受人教唆行凶，檢警研判非單純個案，應有影武者在背後操控的幫派組織計劃性犯案。

經查林男相關背景和通聯資料，發現他和南興街吳姓角頭有密切聯繫，且平日在大同區活動的吳男於案發前就南下，疑點重重。

檢警深入追查發現，此槍擊案並非單一案件，起因為吳姓角頭曾向新北市一名李姓建商借貸逾新台幣2000萬元，但雙方對於還款認知有異，李姓建商便透過萬華區黃姓角頭居中協調未果。

心生不滿的吳姓角頭，除先至李姓建商住處槍擊威嚇外，2月間還開價數百萬元找槍手兩度買凶欲暗殺黃姓角頭，卻因槍手臨時萌生退意未遂，才又派人到黃姓角頭的萬華區開發公司開槍恐嚇。

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台北地檢署昨天指揮警方專案小組兵分多路至雙北、桃園、宜蘭、雲林等地搜索，並拘提吳姓角頭及梁姓、2名劉姓男子等11人到案，警方訊後依組織犯罪條例、殺人、恐嚇等罪嫌移送檢方複訊。

檢察官訊後諭令吳姓角頭新台幣100萬元交保，並聲押梁姓及2名劉姓男子。台北地方法院審理後，認定3人涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，裁定羈押禁見。（編輯：李錫璋）1110617