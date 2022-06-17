橫向錄音曝光找不到人 恩恩爸：打臉衛生局所

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（中央社記者王鴻國新北17日電）資深媒體人周玉蔻今天公布新北消防局和雙和醫院的橫向連繫的電話錄音，證實消防局連絡不上衛生局所；恩恩爸說，這打臉了衛生局，不是不接電話，是根本是找不到人。

周玉蔻今天在節目中公布恩恩案橫向錄音檔，時間是4月14日下午6時24分，揭露消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲和5歲小孩都確診，兩小孩發燒，但中和衛生所和衛生局都連絡不上，是否可以先幫她們。雙和醫院回説，要找「感控」，確診者要有床位後再過來。

周玉蔻表示，從錄音可聽到消防局很認真，但是找不到中和衛生所及衛生局，衛生局對外說明的理由是大家都很忙，因為很多人打電話，但她認為，其實是找不到人，市長侯友宜卻對此以司法案件為理由，強調所有資料已送檢調來回應。

恩恩爸爸也在節目中視訊連線表示，這打臉了衛生局長陳潤秋和副局長高淑真所做「同仁很忙」的說明，衛生局沒有不接電話，是根本是找不到人，也證明根本沒有專線。

他說，他要求提供橫向資料提供，但消防局長黃德清多次對他說不是當事人，因公務人員有聲紋等個資問題，所以無法提供譯文等資料，就算他簽切結書，迄今也都沒有答案，相關內容完全是被蓋起來。

衛生局說明，4月14日當天新北市確診360人，但居隔人數高達1萬多人，依據當時中央流行疫情指揮中心防疫規範，安排確診者住院或隔離管理，還要疫調、匡列，通知家人、職場等相關接觸者居隔管理。

衛生局澄清每天都有人值班，但新北疫情4月升溫，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力協助每一通民眾來電的需求。

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衛生局表示，錄音檔內的電話等待聲是雙和醫院的總機，不是衛生局所的總機，衛生局所設有多通防疫專線及手機號碼，主要針對消防局、醫院及集中檢疫中心等防疫單位，因此，不是沒人接，而是可能都在忙線中。

至於橫向錄音檔遭曝光及恩恩爸爸認為這打臉了市府的說法，消防局表示，「我們的錄音檔已經完整送交司法檢調，交由司法上的公正第三方釐清事實，還給消防同仁的清白跟尊嚴」。（編輯：陳正健）1110617