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女酒駕敞篷車衝撞施工路段 交通疏導工人重傷不治

2022/6/21 08:58（6/21 09:37 更新）
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29歲林姓女子21日清晨2時許涉酒後開敞篷車上路，行經淡水區民權路道路施工路段，撞擊負責交通疏導的施工人員，傷者經送醫急救後仍因傷重宣告不治。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年6月21日
29歲林姓女子21日清晨2時許涉酒後開敞篷車上路，行經淡水區民權路道路施工路段，撞擊負責交通疏導的施工人員，傷者經送醫急救後仍因傷重宣告不治。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年6月21日
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（中央社記者王鴻國新北21日電）29歲林姓女子今天清晨2時許涉酒後開敞篷車上路，行經淡水區民權路道路施工路段，猛烈撞擊負責交通疏導的施工人員，傷者經送醫不治。訊後，林女被依公共危險等罪嫌送辦。

警方調查，淡水區民權路與民生路口今天清晨正進行柏油鋪設道路工程，林女不知何故猛力撞擊54歲交通疏導的方姓施工人員，致方男頭部及身體多處擦挫傷及骨折，當場失去生命跡象。

由於撞擊力道猛烈，造成林女所駕駛敞篷車車頭及擋風玻璃嚴重損壞，警消獲報迅速到場將傷者送往淡水馬偕醫院搶救，但經急救後仍因傷重宣告不治。

警方表示，林女當時搭載一名女乘客開車沿淡水區民權路往淡水方向直行，肇事後經酒測，酒測值達0.77mg/l。訊後，警方依公共危險及過失致死等罪嫌將林移送法辦。（編輯：黃世雅）1110621

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