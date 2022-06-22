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女10年內再犯酒駕撞死工人 士院裁定羈押

2022/6/22 00:00
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（中央社記者蕭博文台北21日電）29歲林姓女子今天清晨於淡水區涉嫌酒駕撞死道路施工人員，士檢複訊後認為，林女10年內再犯酒駕並致人於死，向法院聲請羈押，士林地方法院深夜裁准。

法院裁定理由指出，林女對檢察官指控的犯罪事實表示沒有意見，且有證人指述、監視器錄影畫面可佐；又林女於民國103年間因酒駕經判決有罪確定，本次犯行涉犯刑法第185條之3第3項10年內再犯酒駕而致人於死罪，嫌疑重大。

裁定指出，林女所犯為最輕本刑5年以上重罪，且於104年間曾遭通緝；林女可預期一旦遭判決有罪，刑度必然非輕，且將面臨民事求償，有事實及相當理由足認有逃亡之虞，加上林女自稱可負擔具保金額為新台幣10萬元，與所面臨刑責相比，難認是有效羈押替代手段，因此認為有羈押的原因及必要，應予羈押。

警方調查，新北市淡水區民權路與民生路口今天清晨正進行柏油鋪設道路工程，林女不知何故猛力撞擊54歲交通疏導的方姓施工人員，致方男頭部及身體多處擦挫傷及骨折，當場失去生命跡象。

由於撞擊力道猛烈，造成林女所駕駛敞篷車車頭及擋風玻璃嚴重損壞，警消獲報迅速到場將傷者送往淡水馬偕醫院搶救，但經急救後仍因傷重宣告不治。

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警方表示，林女當時搭載一名女乘客開車沿淡水區民權路往淡水方向直行，肇事後經酒測，酒測值達0.77mg/l。訊後，警方依公共危險及過失致死等罪嫌將林女移送士檢法辦。

士林地檢署查出，林姓女子先前於103年間曾因公共危險案件經判決有罪確定，竟不知悔改，於10年內再犯酒後駕車並因而致人於死，涉犯最輕本刑5年以上重罪，並有逃亡可能，複訊後晚間向法院聲請羈押。（編輯：林治平）1110621

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