首季交通死亡警訊 高齡機車騎士大幅攀升

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）交通部今天舉行道安會記者會，說明今年1至3月道路交通事故統計，其中高齡者機車騎士死亡人數大幅攀升，交通部道安委員會執行秘書吳木富指出，這是值得注意的警訊。

道安會公布最新統計，1至3月道路交通事故9萬3044件，造成746人死亡、12萬3487人受傷，比去年同期減少2101件（下降2.2%）、減少34人死亡（下降4.4%）、減少3769人受傷（下降3%）。

今年前3個月交通事故死亡肇事原因，以未注意前車狀況居多，其次依序是未依規定讓車、酒後駕駛失控、違反號誌管制或指揮、左轉彎未依規定。

吳木富表示，值得注意的一項警訊，今年前3個月機車事故死亡人數460人，較去年同期增加12人（增2.7%），高齡者死亡304人，較去年同期增加26人（增9.4%），其中高齡者機車騎士死亡有161人，比去年同期增加29人（增21.9%）。

道安會也統計今年1至3月，高齡者機車事故死亡增加較多的縣市，主要是高雄市、台中市、桃園市、彰化縣及屏東縣。

道安會進一步分析這5個縣市高齡者機車事故死亡碰撞類型排行，側撞排名第一，其次是路口交叉撞，所以事故位置多半在路口。

道安會也統計1至3月交通事故死亡增加較多前5名為彰化縣、新竹縣、桃園市、新竹市、南投縣；減少較多前5名為苗栗縣、宜蘭縣、雲林縣、台北市、台南市。

1至3月機車事故死亡增加較多前5名為桃園市、彰化縣、新竹縣、南投縣、新竹市；減少較多前5名為苗栗縣、雲林縣、高雄市、新北市、澎湖縣。

高齡者事故死亡增加較多前5名為台中市、高雄市、桃園市、新北市、彰化縣；減少較多前5名為雲林縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

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酒駕事故死亡增加較多的是台中市、新北市、國道、新竹縣、桃園市、基隆市、嘉義市；減少較多的為苗栗縣、高雄市、雲林縣、屏東縣、彰化縣、台南市、宜蘭縣。

吳木富指出，第2季道安重點為路口安全「車輛慢看停、行人停看聽」；針對酒駕加重處罰，累犯公布姓名、照片及違規事實，目前已公布87件；另增設路口科技執法設備265處，預計9月前完成；區間測速目前恢復43處，5月底前45處將全數恢復。（編輯：張雅淨）1110530