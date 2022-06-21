更多編輯台推薦新聞：
東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光
政治

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光

張秀雄病逝享壽80歲 擦亮逾十萬面反光鏡守護用路人
生活

張秀雄病逝享壽80歲 擦亮逾十萬面反光鏡守護用路人

雪柔．頌德絲獲唐獎法治獎 推動亞太地區立憲工程受肯定
生活

雪柔．頌德絲獲唐獎法治獎 推動亞太地區立憲工程受肯定

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
首頁 / 社會

女10年內再犯酒駕撞死工人 士檢聲請羈押

2022/6/21 19:35（6/21 20:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
29歲林姓女子21日清晨2時許涉酒後開敞篷車上路，行經淡水區民權路道路施工路段，撞死負責交通疏導的施工人員。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年6月21日
29歲林姓女子21日清晨2時許涉酒後開敞篷車上路，行經淡水區民權路道路施工路段，撞死負責交通疏導的施工人員。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年6月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北21日電）29歲林姓女子今天清晨於淡水區涉嫌酒駕撞死負責交通疏導的施工人員，士檢複訊後認為，林女10年內再犯酒駕並致人於死，涉犯最輕本刑5年以上的重罪，向法院聲請羈押。

士檢查出，林姓女子先前於民國103年間曾有公共危險案件經判決有罪確定，竟不知悔改，於10年內再犯酒後駕車並因而致人於死。

士檢認為，林女涉犯刑法第185條之3第3項、第276條過失致死罪，並有道路交通管理處罰條例無照駕駛因而致人死亡的加重事由，涉犯最輕本刑5年以上之重罪，並有逃亡可能，有羈押原因及必要，因此向法院聲請羈押。

立法院今年1月間三讀修正通過加重酒駕刑罰，並延長再犯重罰年限，從5年內改為10年內；現行刑法第185條之3第3項即規定，曾犯酒駕罪經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

警方調查，新北市淡水區民權路與民生路口今天清晨正進行柏油鋪設道路工程，林女不知何故猛力撞擊54歲交通疏導的方姓施工人員，致方男頭部及身體多處擦挫傷及骨折，當場失去生命跡象。

由於撞擊力道猛烈，造成林女所駕駛敞篷車車頭及擋風玻璃嚴重損壞，警消獲報迅速到場將傷者送往淡水馬偕醫院搶救，但經急救後仍因傷重宣告不治。

警方表示，林女當時搭載一名女乘客開車沿淡水區民權路往淡水方向直行，肇事後經酒測，酒測值達0.77mg/l。訊後，警方依公共危險及過失致死等罪嫌將林女移送法辦。（編輯：李亨山）1110621

延伸閱讀
治酒駕用重典？49萬筆判決書的罪與罰高雄男酒駕被攔求援 遭母親當場甩巴掌教育立委提案盼酒駕致死可判死刑 司法院：有違比例原則韓國修法嚴懲酒駕變違憲 犯罪率上升社會爭論首爾男酒駕撞死台女 韓國法院重審維持8年徒刑定讞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族