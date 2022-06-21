女10年內再犯酒駕撞死工人 士檢聲請羈押

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（中央社記者蕭博文台北21日電）29歲林姓女子今天清晨於淡水區涉嫌酒駕撞死負責交通疏導的施工人員，士檢複訊後認為，林女10年內再犯酒駕並致人於死，涉犯最輕本刑5年以上的重罪，向法院聲請羈押。

士檢查出，林姓女子先前於民國103年間曾有公共危險案件經判決有罪確定，竟不知悔改，於10年內再犯酒後駕車並因而致人於死。

士檢認為，林女涉犯刑法第185條之3第3項、第276條過失致死罪，並有道路交通管理處罰條例無照駕駛因而致人死亡的加重事由，涉犯最輕本刑5年以上之重罪，並有逃亡可能，有羈押原因及必要，因此向法院聲請羈押。

立法院今年1月間三讀修正通過加重酒駕刑罰，並延長再犯重罰年限，從5年內改為10年內；現行刑法第185條之3第3項即規定，曾犯酒駕罪經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

警方調查，新北市淡水區民權路與民生路口今天清晨正進行柏油鋪設道路工程，林女不知何故猛力撞擊54歲交通疏導的方姓施工人員，致方男頭部及身體多處擦挫傷及骨折，當場失去生命跡象。

由於撞擊力道猛烈，造成林女所駕駛敞篷車車頭及擋風玻璃嚴重損壞，警消獲報迅速到場將傷者送往淡水馬偕醫院搶救，但經急救後仍因傷重宣告不治。

警方表示，林女當時搭載一名女乘客開車沿淡水區民權路往淡水方向直行，肇事後經酒測，酒測值達0.77mg/l。訊後，警方依公共危險及過失致死等罪嫌將林女移送法辦。（編輯：李亨山）1110621