對手上籃落地碰撞受傷 防守男遭起訴過失傷害

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（中央社記者蕭博文台北21日電）李姓男子於籃球比賽中上籃，落地後與防守的王姓男子碰撞跌倒，受有左側前十字韌帶傷害。士檢認為，王男違反「圓柱體原則」導致李男受傷，日前依過失傷害罪嫌起訴。

士林地方檢察署起訴書指出，民國109年7月間，被告王姓男子與其所屬隊伍，與李姓男子及其所屬球隊於士林運動中心進行籃球比賽；李男上籃後落地與王男身體右側、右大腿碰撞而跌倒，左側前十字韌帶因此受傷。

案經李男報警提告，王姓男子否認過失傷害，辯稱當時衝到籃下卡位，對方就往他身上跳，是對方重心不穩才撞到他彈出去，他並沒有用手肘或臀部撞擊對方，認為沒有違反規則，而且籃球比賽本來就有風險。

檢察官傳訊當天在場其他人士，發現2名證人都指稱王男以臀部撞擊李男下盤，導致李男失去重心而跌倒。

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檢察官還請專業裁判作證，張姓裁判解釋，所謂圓柱體指的是雙手繞一圈的範圍，為進攻與防守的原則，不能夠侵入這個範圍，球員往上跳投、防守時會接觸，下來就應該在各自的位置上，才是合法的接觸，並依此案現場錄影畫面判斷應有違反圓柱體原則。

檢察官認為，王姓男子未遵守國際籃球規則，疏於注意而違反圓柱體原則，在李男起跳上籃後落地前，站在李男依圓柱體原則而受允許的動作空間內，導致李男落地時因碰撞受傷，依過失傷害罪嫌起訴王男。（編輯：方沛清）1110621