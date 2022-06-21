男單攻合歡北峰失聯 民間警消空勤合力救援成功

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）53歲石姓男子單攻合歡北峰失聯，家人向警方報案，並委託「跑山獸」羅培德協助，順利在合歡溪附近找到疑有失溫、受傷的石男。空勤直升機今天成功吊掛，交消防局救護車送醫。

太魯閣國家公園管理處20日晚間6時26分接獲南投消防局119轉報，指合歡北峰有1名石姓登山客（58年次）於19日攀登合歡北峰當天來回，但他的家人於19日晚間11時未聯繫上，因此向警方報案。

太管處合歡山管理站調派3名巡查員及保七第九大隊1名警員配合花蓮縣消防局協助搜索，發現失聯者車子停放登山口附近。

今天接獲家屬委託民間搜救的「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）回報，已接觸到失聯者，石男意識清楚，身體受傷可行走，位置在合歡溪附近。

消防人員4人、太管處3人、保七九大隊1人及家屬1人自管理站往合歡溪水源頭進入，今天上午10時33分接觸到「跑山獸」及失聯的石男，石男疑失溫狀況且胸痛、摔傷。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊上午派遣黑鷹直升機救援，將石男成功吊掛，但因返場航路雲層覆蓋，改降落花蓮德興球場旁空地，將患者轉交消防局救護車後送醫治療。（編輯：戴光育）1110621