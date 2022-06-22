桃園衛生局2前副局長涉圖利業者 二審改判有罪

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（中央社記者劉世怡台北22日電）桃園市衛生局前副局長陳世璋、許景鑫涉被關說、圖利藥局業者，遭檢方起訴，一審判決無罪。二審今天認定2人圖利業者使其未遭裁罰，判刑1年8月、2年，許獲緩刑2年，可上訴。

桃園地檢署調查，桃園市衛生局前副局長陳世璋、許景鑫，兩人針對「新資生藥局」涉嫌陳列、販賣逾期感冒藥水案件，施壓下屬免罰新台幣3萬元而改為行政指導，涉嫌關說、圖利罪，民國107年1月11日依貪污罪起訴兩人。

檢方指出，陳世璋曾擔任藥師工會理事長，新資生藥局負責人的配偶曾任桃園市藥師公會理事及幹部，因此向藥師公會張姓秘書抱怨，張姓秘書後來向陳世璋告知本件藥局遭稽查違規情形。

一審桃園地方法院審理時認為，本案證據無法證明陳世璋、許景鑫兩人有商討新資生案，以及有態度堅決、明確的指示下屬免罰。

一審審酌，此案證據僅能證明陳世璋有與下屬討論能否改為行政指導等，不足以證明兩人有圖利的犯意，判2人無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判，改依共犯對主管及監督事務圖利罪，判陳世璋1年8月；許景鑫2年，緩刑2年，均褫奪公權1年，可上訴。

二審指出，許景鑫、陳世璋分別主管或監督本案藥品稽查、裁罰事項，新資生藥局受稽查後，發現有陳列劣藥，依法應予裁處，並無行政指導空間，且藥局違反藥事法情節，與其他違反陳列劣藥案件，並無明顯不同。

二審表示，許景鑫在未附具體理由下，即指示「請檢討為行政指導」，且陳世璋自白在接獲張姓秘書來電，有轉知許景鑫，足以認定許景鑫、陳世璋有圖利新資生藥局的情形，許景鑫才會指示以行政指導代替裁罰，陳世璋則向下屬表明就新資生藥局案件，不予裁罰。

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二審合議庭指出，陳世璋、許景鑫基於圖利的犯意聯絡，違法裁示為行政指導，雖然承辦人因知本件並無行政指導空間而未依行政程序法規定，以書面或言詞通知新資生藥局。

二審指出，陳世璋、許景鑫違反相同事項應予相同處理的平等原則，新資生藥局因而獲得特殊利益，即未於查獲時遭裁罰，且裁處權經3年時效已消滅，此均因公務員違背法令所致，因此構成貪污治罪條例所規定的不法利益。（編輯：張銘坤）1110622