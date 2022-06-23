越南逃逸移工養生館消費 警臨檢循線查獲送辦

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（中央社記者劉建邦台北23日電）32歲越南籍阮姓逃逸移工昨晚前往台北市萬華區附近養生館消費，警方登門臨檢時，阮姓男子見警立即拔腿就跑，躲藏附近後，返回拿隨身物品時，遭逮捕送辦。

台北市警察局萬華分局今天召開記者會，東園街派出所長陳右霖說，昨晚在轄區東園街執行特種行業臨檢勤務時，發現一名男子見警登門執行臨檢時，從一家養生館後門逃竄。

警方發現後，立即上前追捕，男子見警在後追趕，加快逃跑速度，拖鞋一度噴飛，最終被赤足逃逸，員警先返回養生館繼續執行臨檢勤務，並發現男子把隨身物品留在店內，約莫30分鐘後，男子以為臨檢結束，返回店內取物時，被埋伏員警順利逮捕，把人帶回偵辦。

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警方查出，逃跑的為越南籍阮姓逃逸移工，是在2009年來台，隔年1月被通報行蹤不明，阮男來台期間，先在宜蘭附近工作，輾轉赴台北市萬華區附近打零工維生。

警方把阮姓男子帶回偵辦時，考量目前仍是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，除替阮男量測額溫外， 並提供口罩及酒精消毒。警詢後依違反入出國及移民法把人移送移民署台北專勤隊及相關單位續辦。（編輯：張銘坤）1110623