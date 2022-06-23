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首頁 / 社會

幫派以投資為由詐騙逾百人 警逮48人送辦

2022/6/23 17:09
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（中央社記者劉建邦台北23日電）陳姓男子等人以投資虛擬貨幣等為由，架設網路交易平台或App詐騙，刑事局循線逮捕48人到案，發現陳男等人有幫派背景，初查100多人上當。警詢後把陳男等人依法送辦。

刑事局今天召開記者會，偵七大隊大隊長黃水願指出，近期發現假投資詐騙案件數攀升，多名被害人都是接獲提到投資虛擬貨幣等可保證獲利、穩賺不賠等字詞的簡訊，經匯款後才知遭騙，經查，以27歲陳姓男子等人為首詐騙集團涉重嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，陳姓男子等人先設置手機應用程式（App）或網路交易平台，再隨機發送簡訊給被害人，內容包含投資虛擬貨幣、外匯等，被害人未查證，點入簡訊後進行匯款，事後難以取回獲利，才知遇詐騙。

警方說，陳姓男子等人為首詐騙集團內也有幫派分子加入，期間曾發生車手想脫離集團，卻慘遭陳姓男子等幫派分子毆打到頭破血流，並被強餵食毒品等狀況。

警方表示，陳姓男子等人從去年初開始著手詐騙，至今年5月止，清查約100多人受騙，總財損金額約新台幣2億多元，其中一名60多歲科技業女性退休人員遭騙4000多萬元。

刑事局成立專案小組掌握線索多日後，見時機成熟，分批赴陳姓男子等人在桃園、台中等住處搜索，逮捕陳男等48人到案，共破獲3個詐騙集團，並查獲1158萬餘元現金、存摺等物品。

警詢後依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌把陳姓男子等48人分別移送各地檢察署偵辦。（編輯：李亨山）1110623

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