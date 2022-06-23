華映財報不實案二審開庭 林蔚山移監時曾確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北23日電）大同集團旗下中華映管投資中國華映科技19項承諾事項未揭露，前大同董事長林郭文艷、林蔚山遭起訴，一審無罪。經上訴，高院今天開庭，林郭文艷、林蔚山均否認犯罪。

林蔚山因掏空大同公司遭判刑8年定讞，現在監執行；林蔚山辯護人當庭表示，林蔚山日前自宜蘭監獄借提至台北看守所，安排律見才得知林蔚山確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前已康復，律見時間因此往後延，所以今天才庭呈書狀。

台北地檢署起訴指出，華映公司於民國90年起擬在中國深圳證交所申請上市，但未能順利，轉規劃取得閩東電機股權借殼上市，96年透過轉投資公司股權，作價取得閩東電機股權，因應中國證監會要求，由大同、華映等公司出具相關承諾事項共19項。

檢方查出，承諾事項包括在完成大尺寸液晶面板生產線投產之前，不減持華映科技股票；關聯交易若是沒有限到30%以下，須確保淨資產收益率不低於10%；98年至100年的3年盈利能力要達一定標準；華映公司及大同也承諾負連帶責任。

中國證監會於98年間核准收購案，99年1月完成股份交割，華映公司取得閩東電機經營權，隨後將閩東電機更名華映科技。

北檢認為，林郭文艷、林蔚山、華映前總經理林盛昌、前財務長簡永忠、汪志成等人，於大同公司、中華映管公司99年第1季至107年第3季財務報告中，隱匿重大契約承諾，依違反證券交易法起訴5人。

一審台北地方法院認為，難以認定林蔚山等人主觀上有隱匿承諾事項的故意，檢察官舉證不足，林蔚山、林郭文艷等5名被告均無罪。

案經檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理，今天傳喚林蔚山、林郭文艷等人出庭；林蔚山夫婦當庭否認犯罪，林蔚山庭後乘坐輪椅準備返回監所途中表示完全無罪，希望司法秉持公正、公平原則處理。（編輯：方沛清）1110623