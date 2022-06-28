關西山區遭亂倒廢棄物 新竹縣警方逮1男子送辦

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新竹縣關西鎮山區多處出現大量廢棄物，如廢紙捲、廢塑膠等，警方追查廢棄物品來源，發現疑為一名黃姓男子所為，依違反廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣關西鎮山區出現不少廢棄垃圾，如廢紙捲、廢塑膠等物品，警方今天表示，循線追查疑為一名黃姓男子所為，依違反廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣警察局新埔分局今天發布新聞稿指出，在關西鎮山區有多處遭遺棄大量的廢棄物，包含有廢紙捲、廢塑膠、廢紙板等物品，經追查廢棄物品來源，發現是新北市淡水區一家外商公司委託資源回收公司李姓男子處理清運，再下包廠商輾轉委託黃姓男子處理。

警方向中央社記者表示，黃姓男子沒有取得主管機關核發清運廢棄物許可證明，違法清運廢棄物獲取暴利，竟在關西鎮僻靜山區，趁夜間無人出入，以租賃小貨車載運廢棄物，隨機挑選處所傾倒。

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警方指出，經查，至少有7處地號遭棄置大量廢棄物，影響山區環境，警方日前將黃姓男子拘提到案，依違反廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。

新埔分局長林英煌表示，由於關西、新埔地區山區幅員遼闊，容易遭有心不法人士覬覦，警方將加設重點路段監視器，並規劃夜間聯合巡邏及路檢等勤務，展現警方取締傾倒廢棄物的決心，全力守護山林並給民眾一個乾淨的居住環境。（編輯：李錫璋）1110628