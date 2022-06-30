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鹿港透天厝失火 13歲國中生被救出命危

2022/6/30 18:58（6/30 19:11 更新）
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彰化縣鹿港鎮一間透天厝30日下午發生火警，消防人員獲報馳援，救出47歲黃姓男子及其13歲兒子，但兒子被救出時已無呼吸心跳，送醫急救中。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月30日
彰化縣鹿港鎮一間透天厝30日下午發生火警，消防人員獲報馳援，救出47歲黃姓男子及其13歲兒子，但兒子被救出時已無呼吸心跳，送醫急救中。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月30日
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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰化縣鹿港鎮一間透天厝今天下午發生火警，消防隊員到場救出47歲黃男及黃男13歲兒子，但黃男就讀國中的兒子被救出時已無呼吸心跳，被送往鹿港基督教醫院急救中。

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彰化縣消防局發布新聞指出，下午4時55分接獲報案指鹿港鎮菜園路發生住宅火警，消防局出動各式消防車13輛、救護車3輛前往搶救，大火約在1小時後撲滅，而消防隊員也救出黃男及黃男就讀國中的兒子，黃男身體無明顯外傷，但國中生被救出時已無呼吸心跳，送往鹿港基督教醫院搶救。

消防局指出，失火的透天厝1樓為水電行，存放許多易燃物品，至於起火原因及經過，尚待調查釐清。（編輯：陳仁華）1110630

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