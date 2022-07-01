彰化鹿港火警國中生不治 受困時曾電話向父求救

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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）彰化鹿港鎮昨天發生住宅火警，黃姓國中生送醫後不治，彰化縣長王惠美今天前往探視家屬；黃父哭訴，火警發生時他不在家，接到兒子求救電話，但趕回家時已無法入內救人。

彰化縣鹿港鎮菜園路一間透天厝昨天下午火警，彰化縣消防局救出屋主黃男及就讀國中的13歲兒子，黃男身體無明顯外傷，但黃姓少年救出時已無氣息，送往鹿港基督教醫院搶救，仍因身體有90%面積燒燙傷，傷重不治。

失火的透天厝1樓為水電行，2樓以上為住家，黃父因喜歡布袋戲，收藏上百尊布袋戲偶放在3樓，王惠美今天上午前往慰問家屬。

黃父向王惠美哭訴，昨天下午有事外出，火警發生時不在家，兒子打電話跟他說家裡失火，一個人躲在浴室很害怕，但他趕回家時，住宅已冒出濃煙，想爬到2樓陽台找兒子卻無法進入屋內，後來消防隊員將兒子救出，只能祈求奇蹟發生。

黃姓少年的爺爺則說，孫子平時很乖很聽話，昨天下午發生火警，可能聽到大火燃燒物品的聲音，不敢從浴室逃出來，而2樓有隔間，擺了電冰箱、鋼琴等物品，懷疑是電冰箱的延長線釀禍。

王惠美安慰黃父及爺爺節哀，也要求縣府社會處人員協助家屬處理後續事宜。（編輯：郭諭儒）1110701