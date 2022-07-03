移工掉落八掌溪 嘉縣消防局24小時尋獲遺體
2022/7/3 18:59
（中央社記者姜宜菁嘉義縣3日電）嘉義縣消防局昨天下午3時許接獲民眾報案，指稱1名男性外籍移工不慎掉落八掌溪中，經消防人員搜救1天，於今天下午3時許尋獲移工遺體，其身分和落水原因待釐清。
嘉義縣消防局今天表示，2日下午3時4分獲報，義竹鄉八掌溪堤防新富村段發生救溺案件，據報現場有1名男性外籍移工不慎掉落八掌溪中。
嘉義縣消防局派遣義竹、鹿草、布袋、祥和、朴子、六腳等6分隊及第一大隊，出動各式消防車和急流舟，派遣消防人員和義消前往搜救。
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嘉義縣消防局說，消防人員到達現場後，以橡皮艇及空拍機於八掌溪中下游擴大搜尋仍未有所獲，直至今天下午3時28分在八掌溪官順段尋獲移工（身分待查、男性、外籍移工），明顯死亡；警方將調查移工落水原因和身分。
嘉義縣消防局提醒民眾注意安全，如在岸際或海域從事水上活動時，應注意四周環境，並做足相關安全措施，發生危難情事急需救助可撥119求助。（編輯：黃世雅）1110703
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