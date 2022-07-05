台北執行分署拍賣高科磁技股票 加碼77次破紀錄

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（中央社記者蕭博文台北5日電）行政執行署表示，各分署今天舉行拍賣會，總拍定金額達1億1265萬餘元，其中桃園大溪鴻禧山莊別墅以3360萬9999元拍定；台北分署拍賣高科磁技股票喊價加碼77次，破該署紀錄。

法務部行政執行署發布新聞稿指出，各分署今天同步舉辦123聯合拍賣會，各分署推出琳瑯滿目的拍賣物件，再度受到民眾熱烈競標，總拍定金額達新台幣1億1265萬5782元，挹注國庫收入。

新聞稿指出，不動產拍定金額最高者為桃園市大溪區鴻禧山莊獨棟別墅，桃園分署以3360萬9999元拍定；其次為苗栗地方檢察署囑託變價「紅富海」吸金案位於桃園市蘆竹區的店面，桃園分署以2105萬8999元拍定。

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動產拍定金額總計522萬6444元，其中拍定金額最高者為台北分署拍賣高科磁技股份有限公司股票3萬9739股，以161萬1000元拍定。

台北分署說，拍賣官宣布起標價75萬元拍賣高科磁技股份有限公司股票後，現場3組應買人隨即激烈喊價，在輪番喊價加碼多達77次後，最終以161萬1000元的高價拍定，相當於每股40.5元，一舉打破台北分署拍賣動產的喊價紀錄。（編輯：李錫璋）1110705