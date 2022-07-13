前屏東刑大偵二隊長涉貪 一審判4年

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）前屏東縣警察局刑大偵二隊長邱奕成向民眾索取檢舉獎金的2成，屏東地方法院13日審結，一審依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪判刑4年、褫奪公權3年，可上訴。

案件發生在民國107年11月，邱奕成任職於內埔分局偵查隊副隊長期間，受理民眾檢舉某候選人賄選案，邱奕成竟向檢舉人索取檢舉獎金80萬元的2成、16萬元，作為協助檢舉人請領獎金等職務行為的對價，檢舉人擔心身分曝光，只好同意。

直到80萬元獎金核撥，邱奕成當時已轉任屏東縣警察局刑大偵二隊長，由邱男駕車搭載檢舉人至屏東地方檢察署領取領取支票，便輾轉到銀行兌現，檢舉人交付16萬元給邱男，過程早已被廉政署幹員掌握。

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判決書指出，邱奕成利用司法警察對於賄選案件的偵辦，有偵查、保密、協助發放獎金的職權行為，向檢舉人要求2成的檢舉獎金，對於 收受賄賂犯行，事證明確。

合議庭審理認為，邱奕成應肩負維護人民對司法信賴重要角色，理應廉潔自處，竟利用偵查賄選案件，覬覦高額檢舉獎金，向檢舉人收取賄款，損害執行公務公正，偵查過程中坦承收受賄賂，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪判刑4年、褫奪公權3年，可上訴。（編輯：黃世雅）1110713