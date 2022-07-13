更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

前屏東刑大偵二隊長涉貪 一審判4年

2022/7/13 19:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）前屏東縣警察局刑大偵二隊長邱奕成向民眾索取檢舉獎金的2成，屏東地方法院13日審結，一審依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪判刑4年、褫奪公權3年，可上訴。

案件發生在民國107年11月，邱奕成任職於內埔分局偵查隊副隊長期間，受理民眾檢舉某候選人賄選案，邱奕成竟向檢舉人索取檢舉獎金80萬元的2成、16萬元，作為協助檢舉人請領獎金等職務行為的對價，檢舉人擔心身分曝光，只好同意。

直到80萬元獎金核撥，邱奕成當時已轉任屏東縣警察局刑大偵二隊長，由邱男駕車搭載檢舉人至屏東地方檢察署領取領取支票，便輾轉到銀行兌現，檢舉人交付16萬元給邱男，過程早已被廉政署幹員掌握。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

判決書指出，邱奕成利用司法警察對於賄選案件的偵辦，有偵查、保密、協助發放獎金的職權行為，向檢舉人要求2成的檢舉獎金，對於 收受賄賂犯行，事證明確。

合議庭審理認為，邱奕成應肩負維護人民對司法信賴重要角色，理應廉潔自處，竟利用偵查賄選案件，覬覦高額檢舉獎金，向檢舉人收取賄款，損害執行公務公正，偵查過程中坦承收受賄賂，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪判刑4年、褫奪公權3年，可上訴。（編輯：黃世雅）1110713

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族