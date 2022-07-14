前檢察官詹昭書涉貪判10年定讞 喊冤聲請再審

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（中央社記者蕭博文台北14日電）前竹檢檢察官詹昭書謊稱可主導案件結果，向業者詐取73萬餘元，遭判刑10年定讞入監服刑。詹昭書聲請再審，台灣高等法院今天開庭訊問，他表示遭冤枉，希望法官明察。

詹昭書被控在新竹地檢署任內，涉嫌接受污泥廠、溫泉業者請託擺平糾紛，從中牟取不法利益。但一審新竹地方法院認為事證不足，判決無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改判詹昭書10年徒刑、褫奪公權6年，沒收犯罪所得新台幣73萬餘元；案經最高法院兩次發回，更一審、更二審也都判詹昭書10年徒刑。

更二審認定，詹昭書94年間結識張姓溫泉業者，於98年間謊稱可幫張男的何姓友人解決污泥廠遭民眾包圍的問題，聲稱一定會起訴圍場民眾；張男即替詹昭書支付購買傢俱及新車的價款共73萬餘元，但案件後來分給其他檢察官承辦，何男等人接獲不起訴書才知受騙。

更二審認為，詹昭書當時是職司追訴犯罪的檢察官，具崇高地位，卻令全體檢察官蒙羞，依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，判處有期徒刑10年，褫奪公權6年，犯罪所得73萬餘元沒收。

案經最高法院駁回上訴定讞，詹昭書108年間入監服刑，日前以有新證據為由聲請再審，高院今天開庭訊問。

詹昭書當庭表示，冤案很可怕，會毀掉一個人，並指高院先前都無視對他有利的證據，現在有新證人能夠為他作證，希望法官明察。（編輯：李亨山）1110714