詐領國務費法律廢止刑罰 更二審判陳水扁免訴

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前總統陳水扁（圖）等人涉國務機要費等案，高院更二審審酌陳水扁涉犯詐領國務費時間均在95年底之前，因法律廢止刑罰，判陳水扁免訴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北15日電）前總統陳水扁等人涉國務機要費等案，高院更二審今天說，日前撤銷陳水扁停審，回復審判；合議庭審酌陳水扁涉犯詐領國務費時間均在95年底之前，因法律廢止刑罰，判陳水扁免訴。

陳水扁被控詐領國務機要費等案件，一審判處無期徒刑，二審判刑20年，案經三審審理及發回後，部分案件已判決確定，更一審就詐領國務機費部分，認定不構成貪污罪，但構成偽造文書罪判刑10月，經上訴，三審撤銷更一審判決發回，案件由台灣高等法院更二審審理。

高院更二審於民國105年間對保外醫治的陳水扁，考量其病況，裁定停止審判，其他被告續行審理。更二審於今年4月底時，就本件其他被告吳淑珍等人涉案部分，諭知辯論終於，訂於今天上午10時宣判。

更二審審判長鄭水銓於上午9時57分許，先行說明，本件審理範圍中，有包含陳水扁，因已於7月1日裁定撤銷陳水扁的停審，回復審判程序。合議庭成員為審判長鄭水銓、受命法官李世華、陪席法官黃雅芬。

鄭水銓於10時宣判時表示，陳水扁、妻子吳淑珍、時任幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧以及被告蔡銘哲、郭銓慶，有關涉及國務機要費貪污罪、偽造文書罪及洗錢部分，均為免訴。

台灣高等法院刑事庭發言人連育群指出，國務機要費（貪污、偽文）及所涉洗錢部分，因為會計法第99條之1於111年6月15日修正公布，解除95年12月31日前國務機要計畫費用相關人員之財務責任，並免除刑事責任。

連育群表示，本案有關詐領國務機要費時間，均在95年12月31日之前，因此被告等人行為後法律廢止刑罰，應依刑事訴訟法第302條第4款規定，犯罪後之法律已廢止其刑罰者為免訴判決。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110715