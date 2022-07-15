國務機要費案更二審 吳淑珍洗錢判2年

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（中央社記者林長順、曾以寧15日電）纏訟16年的國務機要費等案，高院今天更二審依洗錢罪判處前總統陳水扁妻子吳淑珍2年徒刑，扣案財物及孳息共299萬8352.4美元沒收。吳淑珍被控國務費案部分免訴。可上訴。

台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，台灣高等法院更二審就國務機要費案、洗錢案部分宣判。



判決指出，吳淑珍於收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，指示扁家友人蔡銘哲將款項匯入海外帳戶藏匿；部分款項利用人頭帳戶轉匯洗錢回台灣，其他款項則指示兒子陳致中、媳婦黃睿靚洗錢匯入海外帳戶。



判決表示，吳淑珍雖然否認犯行，但蔡銘哲於偵查及歷審均坦承犯行，吳淑珍在龍潭案及南港案均判刑確定，辯護人辯稱吳淑珍誤認為政治獻金、無洗錢犯意，自然無法採信，依洗錢防制法判決吳淑珍有期徒刑2年，扣案洗錢財物及孳息共299萬8352.4美元沒收。



陳致中被依洗錢防制法判刑1年，併科罰金新台幣150萬元，扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收。黃睿靚被判刑10月，併科罰金100萬元，緩刑4年，並應向公庫支付100萬元。扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收。

陳致中表示，繼續上訴爭取清白，感謝各界關心。

蔡銘哲部分，高院更一審依貪污治罪條例判處有期徒刑8月，褫奪公權1年，減為有期徒刑4月，褫奪公權1年。



另外，會計法第99條之1規定於今年6月15日經總統修正公布，吳淑珍與陳水扁因國務機要費被控貪污、偽造文書等罪判決免訴。被控國務機要費案洗錢的陳水扁、吳淑珍、前總統府出納陳鎮慧、蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶、陳致中、黃睿靚也判決免訴。（編輯：方沛清）1110715