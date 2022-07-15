涉洗錢 更二審判陳致中1年徒刑、黃睿靚緩刑

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前總統陳水扁之子陳致中（右）、媳婦黃睿靚（左）被控為掩飾龍潭購地案及南港展覽館案犯罪所得，以海外銀行帳戶洗錢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北15日電）前總統陳水扁之子陳致中、媳婦黃睿靚被控為掩飾龍潭購地案及南港展覽館案犯罪所得，以海外銀行帳戶洗錢。高院更二審今天判陳致中1年徒刑；黃睿靚10個月徒刑、緩刑4年。可上訴。

更二審並判處陳致中併科罰金新台幣150萬元，扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收；黃睿靚併科罰金100萬元，並應向公庫支付100萬元，扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收。

台灣高等法院新聞資料指出，陳水扁的妻子吳淑珍為掩飾自身於龍潭案、南港案犯罪所得，以及陳水扁於龍潭案犯罪所得，將款項存放於Carman公司等帳戶，資產一度高達1600萬美元，後來轉入吳淑珍的胞兄吳景茂瑞士信貸銀行帳戶。

民國95年間，國際洗錢防制組織艾格蒙聯盟會員國的澤西島金融情報中心發現Carman公司帳戶資金移轉異常，通報法務部調查局；時任調查局長葉盛茂即向陳水扁報告，吳淑珍因恐龍潭案及南港案犯罪所得遭發現，指示陳致中、黃睿靚另行開立海外帳戶洗錢。

黃睿靚於瑞士美林銀行開設Sorbona、Sorbona2帳戶，又以寶昌公司名義在開曼群島設立紙上信託公司，並在瑞士美林銀行開立帳號467683、467722帳戶；陳致中則委由蘇格蘭皇家庫斯銀行蘇黎世總行於96年下半年設立Galahad公司，並開立Z311683、Z312030帳戶。

吳景茂依吳淑珍指示，自96年起將瑞士信貸銀行帳戶資金經由Sorbona、Sorbona2等帳戶輾轉匯進寶昌公司、Galahad公司帳戶，但因鉅額資金短期頻繁流動，引起開曼群島金融情報中心注意，洗錢犯行因而曝光。

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更二審認為，吳淑珍先於95年間遭起訴，陳水扁因刑事豁免權暫未起訴，案經媒體大肆報導，陳致中、黃睿靚當無不知之理，仍在敏感時刻開戶並向銀行人員佯稱資金來源是黃睿靚的父親贈與，撇清與扁、珍有關，足見對資金來源為重大犯罪有所認知，因此依掩飾他人因重大犯罪所得財物之洗錢罪分別量刑。

至於陳致中、黃睿靚被訴協助國務機要費洗錢部分，更二審認為，會計法第99條之1規定已於今年6月15日經總統修正公布，本應諭知免訴，但因與南港案、龍潭案有裁判上一罪的關係，因此不另為免訴判決。可上訴。（編輯：戴光育）1110715