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吳淑珍染疫憂健康風險提高入院治療 陳水扁：像風中殘燭

2022/6/14 18:24（6/14 19:38 更新）
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前總統陳水扁妻子吳淑珍（圖）日前確診，14日下午已入院治療。（中央社檔案照片）
前總統陳水扁妻子吳淑珍（圖）日前確診，14日下午已入院治療。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）前總統陳水扁妻子吳淑珍日前確診，民進黨高雄市議員陳致中今天表示，經與醫師討論，考量吳淑珍是脊髓損傷的神經多重障礙疾患，為避免染疫後健康風險提高，下午已入院治療。

陳水扁先前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），10日晚間兒子陳致中證實，吳淑珍也經PCR採檢確診，主要症狀為發燒和喉嚨痛，有吃藥治療。

陳致中今天傍晚在臉書發文表示，經與醫師討論，並遵照醫囑，考量吳淑珍是脊髓損傷的神經多重障礙疾患，為避免染疫後健康風險提高，下午已住院治療。他並代表家人再次感謝各界關懷。

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陳水扁昨天深夜也在臉書發文表示，吳淑珍有吃抗病毒藥物及症狀治療的藥物，除了監控血氧濃度及體溫變化，他還要幫忙拍背咳痰。吳淑珍吃藥副作用會拉肚子、食慾不佳，原本虛弱的身體更雪上加霜，連自己推輪椅的力氣都沒有。

陳水扁說，吳淑珍說話根本聽不清楚，要用比劃的，整個人好像風中殘燭，即將熄滅。他拜託醫護人員來幫忙施打營養補充液，培養體力對抗病毒。（編輯：郭諭儒）1110614

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