新北萬里加投路段車禍 婦女過馬路遭撞不治

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市萬里區加投路段今天晚上7時26分許發生死亡車禍，一輛轎車因故失控撞上行人婦女，消防局據報將患者送醫時已無生命跡象，送台大醫院金山分院急救仍不治，肇事原因將調查。

警方初步調查，這起車禍是李姓男子駕駛轎車，晚間將近7時30分行經金山往萬里方向加投路段時，不慎撞上正穿越馬路的黃姓婦女，被害人當場失去呼吸心跳；民眾見狀嚇得趕緊向119報案。

消防局說，獲報趕抵，趕緊實施急救並送醫搶救。送醫時，女子呈現無呼吸心跳的命危狀態。警方深夜證實，黃女搶救後仍宣告不治。

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警方將肇事駕駛帶回訊問，並實施酒測，酒測值0。駕駛宣稱，當時工作後要返家，沒看到有人過馬路。初步調查，當時被撞婦女正穿越馬路，遭轎車撞擊後彈飛一段距離，實際肇事原因將進一步調查、採證釐清。

金山警察交通分隊長吳曜臣晚間接受中央社記者電訪呼籲，駕駛汽機車應保持安全速度，注意前方道路狀況，行人穿越馬路也應謹慎小心來往車輛，要走行人穿越道及依照號誌燈指示通行，保障安全。（編輯：陳正健）1110715