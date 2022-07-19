男子不滿盤查倒車衝撞警巡邏車 遭起訴妨害公務

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（中央社記者蕭博文台北19日電）范姓男子於國道駕駛小貨車，因未繫安全帶遭警攔查，涉嫌假意上車取證件，卻倒車衝撞巡邏車，幸未造成人員傷亡。士林地檢署日前偵結，依妨害公務等罪嫌起訴范男。

士林地方檢察署起訴指出，范姓男子今年3月21日下午駕駛小貨車搭載王姓友人，沿台北市南港區國道3號由北往南行駛；國道公路警察局第九公路警察大隊員警發現范男與乘客未繫安全帶，攔停范男於路肩盤查。

范姓男子拒絕出示證件，還下車飲用類似感冒膠囊的液體、吃檳榔，經員警告知將逕行舉發，范男假意回駕駛座取證件，卻故意倒車衝撞巡邏車，導致巡邏車的車頭毀損；范男隨後遭警逮捕，移送偵辦。

范姓男子否認犯行，表示不清楚車輛為何無故後退，辯稱並非故意衝撞巡邏車。

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現場員警則證稱，范男與乘客下車接受盤查時，小貨車為靜止狀態；檢察官勘驗員警密錄器的蒐證影像發現，范男在貨車倒退時不僅持續查看左後照鏡，甚至手握方向盤控制方向，還一度煞車控制速度，顯然是故意倒車衝撞。

檢察官認為，范男蓄意衝撞巡邏車，對執行職務的公務員施以強暴，並導致警方花費新台幣17萬餘元維修車輛，以范男涉犯妨害公務等罪嫌提起公訴。（編輯：張銘坤）1110719