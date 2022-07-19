更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權
兩岸

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

酒後誤認被瞪 男持剪刀猛刺愛四路夜市攤商頭部

2022/7/19 19:27（7/19 20:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市張姓男子（左）到愛四路夜市用餐，酒後誤以為隔壁攤商陳姓男子瞪他，竟持剪刀朝陳男頭部等處猛刺，犯案後把凶器扔進水溝內，警方獲報在附近水溝找到犯案用剪刀，連同張男帶回警局偵辦，詢後送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月19日
基隆市張姓男子（左）到愛四路夜市用餐，酒後誤以為隔壁攤商陳姓男子瞪他，竟持剪刀朝陳男頭部等處猛刺，犯案後把凶器扔進水溝內，警方獲報在附近水溝找到犯案用剪刀，連同張男帶回警局偵辦，詢後送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市張姓男子到愛四路夜市用餐，酒後誤以為隔壁攤商陳姓男子瞪他，覺得被對方瞧不起，竟持剪刀朝陳男頭部等處猛刺，警方逮捕張男送辦，法院裁定羈押。

警方調查，30多歲張姓男子17日晚間10時許和妻子與友人前往愛四路夜市用餐，隔壁賣潤餅的攤商40多歲陳男，因認識其中一名友人便上前打招呼。

未料，張男酒後誤以為陳男瞪他，覺得受到輕視，待陳男走回攤位後，張男從攤位順手取走剪刀，上前先以台語嗆聲「青三小」，張男的妻子雖上前勸阻仍拉不住，張男朝陳男頭部、腹部等處猛刺後離去，陳男當場血流如注，所幸經送醫急救沒有生命危險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張男行凶後立即逃離現場，但心中仍憤憤不平，再度回到攤位打算再找陳男理論，此時警方已獲報到場，員警眼尖發現張男褲子沾有血跡，上前盤查他才坦承犯案，警方隨後在附近的水溝找到犯案用剪刀，連同張男帶回警局偵辦，詢後依殺人未遂等罪送辦。

經檢察官複訊後，認定張男涉犯殺人未遂重罪，且有多項傷害前科，昨天晚間向基隆地院聲請預防性羈押，法院昨天晚間7時裁准。（編輯：李錫璋）1110719

30多歲張姓男子日前到基隆市愛四路夜市用餐，酒後誤以為隔壁攤商瞪他，竟持剪刀朝對方頭部等處猛刺，犯案後並將剪刀丟棄在水溝。警方獲報循線逮捕張男送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月19日
30多歲張姓男子日前到基隆市愛四路夜市用餐，酒後誤以為隔壁攤商瞪他，竟持剪刀朝對方頭部等處猛刺，犯案後並將剪刀丟棄在水溝。警方獲報循線逮捕張男送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月19日
張男
矽品彰化廠吊掛堆高機5樓高墜地 工人送醫不治 25歲男疑吸毒暴斃被棄置公園 2嫌依遺棄屍體罪送辦
陳男
男子騎滑板車親水廊道摔傷 彰縣府：將禁止駛入 騎士停等紅燈隨機猛刺路人 依殺人未遂判6年半
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族