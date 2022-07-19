酒後誤認被瞪 男持剪刀猛刺愛四路夜市攤商頭部

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基隆市張姓男子（左）到愛四路夜市用餐，酒後誤以為隔壁攤商陳姓男子瞪他，竟持剪刀朝陳男頭部等處猛刺，犯案後把凶器扔進水溝內，警方獲報在附近水溝找到犯案用剪刀，連同張男帶回警局偵辦，詢後送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月19日

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市張姓男子到愛四路夜市用餐，酒後誤以為隔壁攤商陳姓男子瞪他，覺得被對方瞧不起，竟持剪刀朝陳男頭部等處猛刺，警方逮捕張男送辦，法院裁定羈押。

警方調查，30多歲張姓男子17日晚間10時許和妻子與友人前往愛四路夜市用餐，隔壁賣潤餅的攤商40多歲陳男，因認識其中一名友人便上前打招呼。

未料，張男酒後誤以為陳男瞪他，覺得受到輕視，待陳男走回攤位後，張男從攤位順手取走剪刀，上前先以台語嗆聲「青三小」，張男的妻子雖上前勸阻仍拉不住，張男朝陳男頭部、腹部等處猛刺後離去，陳男當場血流如注，所幸經送醫急救沒有生命危險。

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張男行凶後立即逃離現場，但心中仍憤憤不平，再度回到攤位打算再找陳男理論，此時警方已獲報到場，員警眼尖發現張男褲子沾有血跡，上前盤查他才坦承犯案，警方隨後在附近的水溝找到犯案用剪刀，連同張男帶回警局偵辦，詢後依殺人未遂等罪送辦。

經檢察官複訊後，認定張男涉犯殺人未遂重罪，且有多項傷害前科，昨天晚間向基隆地院聲請預防性羈押，法院昨天晚間7時裁准。（編輯：李錫璋）1110719