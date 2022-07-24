象鼻岩海域玩立槳遭海流帶走 海巡成功救援7人

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（中央社記者王朝鈺新北24日電）近日天氣炎熱許多人到海邊戲水消暑，海巡今天接連接獲通報，有3組共7人在新北市瑞芳區深澳象鼻岩海域玩立槳，因體力不支遭海流帶離岸際，所幸經救援後7人平安無恙。

海巡署第2巡防區指揮部上午7時許接獲報案，象鼻岩海域發生立槳遊憩民眾因體力不支遭海流帶離岸際，請求海巡署救援，立即指揮第2岸巡隊及基隆海巡隊救援人力投入搜救，並通知瑞芳消防分隊協助救援。

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經確認後，共有3組人員合計7人遭海流帶離岸際，分別為鍾姓、陳姓男子，另一組為包含2名孩子在內的江姓男子1家3口，及跟著教練出海，被海浪沖散的陳姓、江姓少女，救援人員攜帶遙控救生圈及氣動式拋繩槍等救生裝備，並派遣救生艇及巡防艇趕往現場，成功將7名體力不支民眾救回岸際。

第2巡防區指揮部呼籲，從事水域活動務必穿著救生衣並注意自身安全，若於岸際或港區發現危難情事，請立即撥打118免費服務專線，海巡署獲報後將立即前往處置。（編輯：方沛清）1110724